Зеркальный портик одного из дворцов "Голестана" в Тегеране. Архивное фото

В Иране заявили о серьезных повреждения в дворцовом комплексе Голестан

ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Дворцовый комплекс Голестан в центре Тегерана получил серьезные повреждения в результате бомбардировки со стороны США и Израиля, заявил министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи-Амири.

Дворец Голестан служил резиденцией Каджарской династии, правившей в Иране с конца 18 до начала 20 века. Именно Каджары сделали Тегеран столицей Ирана.

"Части комплекса Голестан получили серьезные повреждения, группы экспертов министерства незамедлительно направились на место происшествия и начали предварительную оценку ущерба", - говорится в заявлении министра, которое опубликовал информационный портал правительства Ирана.

В то же время чиновник отметил, что ни один из исторических артефактов и музейных экспонатов не получил повреждений, и заявил, что представит доклад ЮНЕСКО с подробностями о состоянии дворца Голестан, который входит в список всемирного наследия организации.

Позже информационный портал правительства Ирана опубликовал видео, на котором запечатлены выбитые витражи и стекла некоторых строений комплекса.