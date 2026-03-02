Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили о серьезных повреждения в дворцовом комплексе Голестан
17:04 02.03.2026 (обновлено: 18:42 02.03.2026)
В Иране заявили о серьезных повреждения в дворцовом комплексе Голестан
В Иране заявили о серьезных повреждения в дворцовом комплексе Голестан
В Иране заявили о серьезных повреждения в дворцовом комплексе Голестан

Салехи-Амири: дворец Голестан в Тегеране получил серьезные повреждения

Зеркальный портик одного из дворцов "Голестана" в Тегеране
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Зеркальный портик одного из дворцов "Голестана" в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Дворцовый комплекс Голестан в центре Тегерана получил серьезные повреждения в результате бомбардировки со стороны США и Израиля, заявил министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи-Амири.
Дворец Голестан служил резиденцией Каджарской династии, правившей в Иране с конца 18 до начала 20 века. Именно Каджары сделали Тегеран столицей Ирана.
"Части комплекса Голестан получили серьезные повреждения, группы экспертов министерства незамедлительно направились на место происшествия и начали предварительную оценку ущерба", - говорится в заявлении министра, которое опубликовал информационный портал правительства Ирана.
В то же время чиновник отметил, что ни один из исторических артефактов и музейных экспонатов не получил повреждений, и заявил, что представит доклад ЮНЕСКО с подробностями о состоянии дворца Голестан, который входит в список всемирного наследия организации.
Позже информационный портал правительства Ирана опубликовал видео, на котором запечатлены выбитые витражи и стекла некоторых строений комплекса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Посол Ирана: США и Израиль подрывают безопасность и общемировые ценности
