https://ria.ru/20260302/iran-2077950104.html
В Иране заявили о серьезных повреждения в дворцовом комплексе Голестан
В Иране заявили о серьезных повреждения в дворцовом комплексе Голестан - РИА Новости, 02.03.2026
В Иране заявили о серьезных повреждения в дворцовом комплексе Голестан
Дворцовый комплекс Голестан в центре Тегерана получил серьезные повреждения в результате бомбардировки со стороны США и Израиля, заявил министр культурного... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:04:00+03:00
2026-03-02T17:04:00+03:00
2026-03-02T18:42:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
юнеско
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106600/31/1066003146_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_3cdb1df8118df5d19dfd191a411d95d8.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077929774.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106600/31/1066003146_43:0:3499:2592_1920x0_80_0_0_9627803eedccea62a109c4c546a7528f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), сша, юнеско, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, ЮНЕСКО, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране заявили о серьезных повреждения в дворцовом комплексе Голестан
Салехи-Амири: дворец Голестан в Тегеране получил серьезные повреждения
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Дворцовый комплекс Голестан в центре Тегерана получил серьезные повреждения в результате бомбардировки со стороны США и Израиля, заявил министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи-Амири.
Дворец Голестан служил резиденцией Каджарской династии, правившей в Иране
с конца 18 до начала 20 века. Именно Каджары сделали Тегеран
столицей Ирана.
"Части комплекса Голестан получили серьезные повреждения, группы экспертов министерства незамедлительно направились на место происшествия и начали предварительную оценку ущерба", - говорится в заявлении министра, которое опубликовал информационный портал правительства Ирана.
В то же время чиновник отметил, что ни один из исторических артефактов и музейных экспонатов не получил повреждений, и заявил, что представит доклад ЮНЕСКО
с подробностями о состоянии дворца Голестан, который входит в список всемирного наследия организации.
Позже информационный портал правительства Ирана опубликовал видео, на котором запечатлены выбитые витражи и стекла некоторых строений комплекса.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.