На Западе выступили с тревожным предупреждением США после убийства Хаменеи - РИА Новости, 02.03.2026
17:03 02.03.2026 (обновлено: 19:51 02.03.2026)
На Западе выступили с тревожным предупреждением США после убийства Хаменеи
На Западе выступили с тревожным предупреждением США после убийства Хаменеи - РИА Новости, 02.03.2026
На Западе выступили с тревожным предупреждением США после убийства Хаменеи
Соединенные Штаты не смогли сломить Иран, убив верховного лидера Али Хаменеи, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:03:00+03:00
2026-03-02T19:51:00+03:00
На Западе выступили с тревожным предупреждением США после убийства Хаменеи

RS: США не смогли сломить Иран, убив верховного лидера Хаменеи

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не смогли сломить Иран, убив верховного лидера Али Хаменеи, пишет Responsible Statecraft.
"Они убили Хаменеи, чтобы разрушить систему власти. Вместо этого они превратили его в мученика. Его убийство уже вызвало протесты и массовые демонстрации от Пакистана и Кашмира до Ирака", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Диктатор, очнись!" В ЕС обратились к Зеленскому после слов о Хаменеи
Вчера, 06:48
Отмечается, что действия США и Израиля незаконны и разрушительны и с каждым днем приносят новые трагедии.
При этом план по смене власти в исламской республике провалился: после убийства Хаменеи всего в течение нескольких часов был создан временный совет, исполняющий обязанности верховного лидера.
Вашингтон и Тель-Авив в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Каллас уличили во лжи об убийстве Хаменеи
Вчера, 01:56
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
