На Западе выступили с тревожным предупреждением США после убийства Хаменеи

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не смогли сломить Иран, убив верховного лидера Али Хаменеи, пишет Responsible Statecraft.
При этом план по смене власти в исламской республике провалился: после убийства Хаменеи всего в течение нескольких часов был создан временный совет, исполняющий обязанности верховного лидера.
Вашингтон и Тель-Авив в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
