Пять человек погибли при ударе Израиля по западу Ирана, сообщило Tasnim
16:49 02.03.2026
Пять человек погибли при ударе Израиля по западу Ирана, сообщило Tasnim
Пять человек погибли при ударе Израиля по западу Ирана, сообщило Tasnim - РИА Новости, 02.03.2026
Пять человек погибли при ударе Израиля по западу Ирана, сообщило Tasnim
Пять человек, включая десятилетнего ребенка, погибли в результате израильского ракетного удара по жилому району города Серабле в западной части Ирана, передает... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пять человек погибли при ударе Израиля по западу Ирана, сообщило Tasnim

Tasnim: пять человек погибли при ударе Израиля по жилому району на западе Ирана

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Пять человек, включая десятилетнего ребенка, погибли в результате израильского ракетного удара по жилому району города Серабле в западной части Ирана, передает иранское агентство Tasnim.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"В результате ракетного удара (Израиля - ред.)... по жилому району города Сарабле подтверждена гибель пяти человек, включая десятилетнего ребенка", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
В мире Иран Израиль Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
