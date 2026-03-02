Пять человек погибли при ударе Израиля по западу Ирана, сообщило Tasnim

https://ria.ru/20260302/iran-2077944248.html
Пять человек, включая десятилетнего ребенка, погибли в результате израильского ракетного удара по жилому району города Серабле в западной части Ирана, передает... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
