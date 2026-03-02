Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона отказался назвать точные сроки операции США против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
16:47 02.03.2026 (обновлено: 23:34 02.03.2026)
Глава Пентагона отказался назвать точные сроки операции США против Ирана
Глава Пентагона отказался назвать точные сроки операции США против Ирана
Министр войны США Пит Хегсет отказался назвать точные сроки операции против Ирана, но допустил продолжительность военных действий в шесть недель и даже более. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
министерство обороны сша
израиль
пит хегсет
али хаменеи
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, министерство обороны сша, израиль, пит хегсет, али хаменеи, владимир путин
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство обороны США, Израиль, Пит Хегсет, Али Хаменеи, Владимир Путин
Глава Пентагона отказался назвать точные сроки операции США против Ирана

Хегсет допустил, что операция против Ирана будет длиться свыше 6 недель

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет отказался назвать точные сроки операции против Ирана, но допустил продолжительность военных действий в шесть недель и даже более.
"У президента (США Дональда - ред.) Трампа есть полная свобода определять, сколько это (операция против Ирана – ред.) может занять — четыре недели, две недели, шесть недель. Сроки могут сдвинуться вперёд или назад. Мы будем выполнять поставленные задачи", - заявил Хегсет по время пресс-брифинга в Пентагоне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
