Глава Пентагона отказался назвать точные сроки операции США против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет отказался назвать точные сроки операции против Ирана, но допустил продолжительность военных действий в шесть недель и даже более.
"У президента (США Дональда - ред.) Трампа есть полная свобода определять, сколько это (операция против Ирана – ред.) может занять — четыре недели, две недели, шесть недель. Сроки могут сдвинуться вперёд или назад. Мы будем выполнять поставленные задачи", - заявил Хегсет по время пресс-брифинга в Пентагоне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.