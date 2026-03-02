Рейтинг@Mail.ru
Иран будет использовать все свои военные возможности, заявил посол - РИА Новости, 02.03.2026
16:44 02.03.2026
Иран будет использовать все свои военные возможности, заявил посол
Иран будет использовать все свои военные возможности, заявил посол
Иранская сторона в ответ на агрессию будет использовать все свои военные возможности, написал в статье для РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, казем джалали, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Казем Джалали, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран будет использовать все свои военные возможности, заявил посол

РИА Новости: Иран в ответ на агрессию использует все свои военные возможности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПриспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве
Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Иранская сторона в ответ на агрессию будет использовать все свои военные возможности, написал в статье для РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Нападение США и Израиля на Иран является нарушением статьи 2, пункта 4 Устава Организации Объединенных Наций и явной вооруженной агрессией против Исламской Республики Иран... Следовательно, Иран имеет законное право ответить на эту агрессию в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, и, основываясь на этом неотъемлемом праве на самооборону, он будет использовать все свои оборонительные и военные возможности для защиты иранского народа", - подчеркнул он.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 2 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Пентагоне признали, что Иран сохраняет оружие дальнего радиуса действия
