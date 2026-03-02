https://ria.ru/20260302/iran-2077943192.html
Иран будет использовать все свои военные возможности, заявил посол
Иранская сторона в ответ на агрессию будет использовать все свои военные возможности, написал в статье для РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 02.03.2026
