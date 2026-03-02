https://ria.ru/20260302/iran-2077942794.html
В Пентагоне признали, что Иран сохраняет оружие дальнего радиуса действия
В Пентагоне признали, что Иран сохраняет оружие дальнего радиуса действия
Соединенные Штаты признают, что Иран еще сохраняет вооружения дальнего радиуса действия, заявил в понедельник глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 02.03.2026
