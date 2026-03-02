Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне признали, что Иран сохраняет оружие дальнего радиуса действия
16:43 02.03.2026 (обновлено: 16:54 02.03.2026)
В Пентагоне признали, что Иран сохраняет оружие дальнего радиуса действия
В Пентагоне признали, что Иран сохраняет оружие дальнего радиуса действия
Соединенные Штаты признают, что Иран еще сохраняет вооружения дальнего радиуса действия, заявил в понедельник глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, иран, пит хегсет, пентагон, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Пит Хегсет, Пентагон, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Пентагоне признали, что Иран сохраняет оружие дальнего радиуса действия

Хегсет: США признают, что Иран сохраняет вооружения дальнего радиуса действия

© REUTERS / Elizabeth FrantzГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 2 марта 2026
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 2 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. 2 марта 2026
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты признают, что Иран еще сохраняет вооружения дальнего радиуса действия, заявил в понедельник глава Пентагона Пит Хегсет.
"Они обладают возможностями (вооружением - ред.) большой дальности. И на это мы обращаем особое внимание", - сказал Хегсет в ходе пресс-конференции.
В миреИранПит ХегсетПентагонСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
