Пентагон сообщил подробности подготовки к ударам по Ирану
16:36 02.03.2026 (обновлено: 16:38 02.03.2026)
Пентагон сообщил подробности подготовки к ударам по Ирану
Перед ударами по Ирану США нарушили способность страны видеть и реагировать на атаки, фактически "ослепив" ее, заявил в понедельник председатель Объединенного... РИА Новости, 02.03.2026
РИА Новости
Пентагон сообщил подробности подготовки к ударам по Ирану

Пентагон: перед ударами по Ирану США нарушили его способность видеть атаки

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Перед ударами по Ирану США нарушили способность страны видеть и реагировать на атаки, фактически "ослепив" ее, заявил в понедельник председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
"Первыми действовали кибернетические и космические силы США, которые создали многоуровневые некинетические эффекты, нарушающие и унижающие возможность Ирана видеть, общаться и реагировать, ослепляя (противника - ред.)", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
