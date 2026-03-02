https://ria.ru/20260302/iran-2077935784.html
Ситуация вокруг посольства России в Иране спокойная
Ситуация вокруг посольства России в Иране спокойная после сообщений об атаке по центру Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:25:00+03:00
в мире
россия
иран
тегеран (город)
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
