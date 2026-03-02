https://ria.ru/20260302/iran-2077935483.html
Эр-Рияд пригрозил Ирану ответом в случае ударов по ее энергетике, пишут СМИ
Саудовская Аравия допустила нанесение ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если будет атакована ее инфраструктура, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 02.03.2026
Times of Israel: Эр-Рияд пригрозил ответом Ирану, в случае атаки инфраструктуры