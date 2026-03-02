Рейтинг@Mail.ru
Эр-Рияд пригрозил Ирану ответом в случае ударов по ее энергетике, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/iran-2077935483.html
Эр-Рияд пригрозил Ирану ответом в случае ударов по ее энергетике, пишут СМИ
Эр-Рияд пригрозил Ирану ответом в случае ударов по ее энергетике, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Эр-Рияд пригрозил Ирану ответом в случае ударов по ее энергетике, пишут СМИ
Саудовская Аравия допустила нанесение ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если будет атакована ее инфраструктура, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:23:00+03:00
2026-03-02T16:23:00+03:00
в мире
иран
эр-рияд (город)
саудовская аравия
saudi aramco
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_0:57:3437:1990_1920x0_80_0_0_03887acf4fe0f3e438ea8860af3647c5.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077932427.html
иран
эр-рияд (город)
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_4b9c5b3d2bd5c8157aaa5478d46fe22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, эр-рияд (город), саудовская аравия, saudi aramco, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Эр-Рияд (город), Саудовская Аравия, Saudi Aramco, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эр-Рияд пригрозил Ирану ответом в случае ударов по ее энергетике, пишут СМИ

Times of Israel: Эр-Рияд пригрозил ответом Ирану, в случае атаки инфраструктуры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия допустила нанесение ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если будет атакована ее инфраструктура, сообщает газета Times of Israel.
Ранее Saudi Aramco сообщила, что обломки двух сбитых беспилотников упали на НПЗ в Рас-Таннуре, из-за чего возник небольшой пожар и были остановлены некоторые производственные установки, при этом никто не пострадал. Компания отметила, что это не повлияло на поставки нефти.
"Саудовская Аравия нанесет удар по "иранским нефтяным объектам, если Иран предпримет скоординированную атаку на (Saudi - ред.) Aramco", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на агентство Франс Пресс.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Глава Пентагона назвал операцию против Ирана самой сложной за всю историю
Вчера, 16:08
 
В миреИранЭр-Рияд (город)Саудовская АравияSaudi AramcoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала