Иран считает атаку США и Израиля нападением на весь регион, заявил посол
Иран считает атаку США и Израиля нападением на весь регион, заявил посол
Нападение США и Израиля на Иран является атакой на все страны региона и повлияет на безопасность всего международного сообщества, заявил РИА Новости посол Ирана РИА Новости, 02.03.2026
Иран считает атаку США и Израиля нападением на весь регион, заявил посол
Посол Джалали: Иран считает атаку США и Израиля нападением на все страны региона