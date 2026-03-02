Иран считает атаку США и Израиля нападением на весь регион, заявил посол

"То, что сейчас происходит в Западной Азии и на Ближнем Востоке, — это не просто агрессия против Ирана, а нападение на все страны региона и безопасность международного сообщества, и это повлияет на механизмы коллективной безопасности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в сфере предотвращения конфликтов и урегулирования кризисов на региональном и международном уровнях", - написал посол в статье для РИА Новости.