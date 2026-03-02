Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана: США и Израиль подрывают безопасность и общемировые ценности - РИА Новости, 02.03.2026
17:00 02.03.2026
Посол Ирана: США и Израиль подрывают безопасность и общемировые ценности
На фоне вспыхнувших на Ближнем Востоке боевых действий посол Ирана в Москве Казем Джалали подготовил эксклюзивную статью специально для агентства РИА Новости
Посол Ирана: США и Израиль подрывают безопасность и общемировые ценности

На фоне вспыхнувших на Ближнем Востоке боевых действий посол Ирана в Москве Казем Джалали подготовил эксклюзивную статью специально для агентства РИА Новости, в которой рассказал о том, что из себя представляет операция США и Израиля с точки зрения международного права, дальнейших намерениях Ирана, а также о последствиях беспрецедентного обострения конфликта.
Совместная американо-израильская атака в ходе дипломатического процесса, убийство военно-политических деятелей и мученическая смерть Верховного лидера Исламской Республики Иран, нападение на ядерные объекты, больницы и гражданские центры, а также массовое убийство 149 учениц в школе на юге Ирана в первый день неспровоцированной и вопиющей военной агрессии 28 февраля 2026 года считаются серьезным преступлением против международного мира и безопасности и грубым нарушением широкого круга основополагающих принципов международного права, прав человека и гуманитарного права.
Террористический акт, совершенный Соединенными Штатами и Израилем, выразившийся в убийстве Верховного лидера Ирана и других высокопоставленных чиновников страны, рассматривается как военная агрессия против территориальной целостности и национального суверенитета, беспрецедентное нападение на все нормативные и моральные основы, принятые человеческим обществом, вопиющее нарушение основных норм Устава Организации Объединенных Наций и международного права, опасная ересь в отношениях между государствами и ужасающий поворот к безудержному применению силы в глобальном масштабе.
То, что сейчас происходит в Западной Азии и на Ближнем Востоке, — это не просто агрессия против Ирана, а нападение на все страны региона и безопасность международного сообщества, и это повлияет на механизмы коллективной безопасности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в сфере предотвращения конфликтов и урегулирования кризисов на региональном и международном уровнях. В данном контексте:
— Исламская Республика Иран полна решимости продолжать свою политику добрососедства и дружбы со всеми странами региона. В то же время, учитывая основополагающий принцип международного права, запрещающий любое участие в акте агрессии против другой страны, она требует от всех стран региона ответственности за предотвращение злоупотребления их объектами и территорией;
— нападение США и Израиля на Иран является нарушением статьи 2, пункта 4 Устава Организации Объединенных Наций и явной вооруженной агрессией против Исламской Республики Иран. Следовательно, Иран имеет законное право ответить на эту агрессию в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, и, основываясь на этом неотъемлемом праве на самооборону, он будет использовать все свои оборонительные и военные возможности для защиты иранского народа;
—коллективные проблемы требуют коллективных решений. Региональная безопасность — это коллективное судно. В этих рамках судьба всех пассажиров переплетена. Президент-бизнесмен попал в ловушку мечтаний премьер-министра – убийцы детей. Ему необходимо дать понять, что эта мечта — удушающая хватка, и он ее не переживет.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
МИД России назвал атаку США и Израиля на Иран безрассудным шагом
