"Стал соучастником". В Германии накинулись на Мерца из-за шага против Ирана

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца запретить США использовать военные базы на территории Германии для атак на Иран.