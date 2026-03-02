Рейтинг@Mail.ru
16:00 02.03.2026 (обновлено: 18:12 02.03.2026)
"Стал соучастником". В Германии накинулись на Мерца из-за шага против Ирана

Вагенкнехт: Мерц должен запретить использование баз США в ФРГ для атак по Ирану

© REUTERS / Jana RodenbuschКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Jana Rodenbusch
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца запретить США использовать военные базы на территории Германии для атак на Иран.
Таким образом политик отреагировала на публикацию газеты Berliner Zeitung o том, что авиабаза Рамштайн, которая находится на территории ФРГ, сыграла важную роль при подготовке ударов.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ раскрыли, что произошло в США из-за ударов по Ирану
Вчера, 15:08
"Вместо того чтобы подвергать сомнению международное право, Мерц должен запретить использование американских военных баз в Германии для нападения на Иран", — написала она в соцсети X.
Вагенкнехт также отметила, что решения канцлера противоречат Конституции ФРГ.
"Дальнейшее попустительство противоречит обязанности сохранять мир, которая закреплена в Основном законе ФРГ, а Германия становится соучастницей этой войны, грубо нарушающей международное право", — подчеркнула она.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с Исламской Республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть действующий режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Кипит гнев". На Западе сделали предупреждение США после убийства Хаменеи
1 марта, 17:10
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреГерманияИранСШАСара ВагенкнехтФридрих МерцООНВоенная операция США и Израиля против ИранаСергей Лавров
 
 
