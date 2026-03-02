https://ria.ru/20260302/iran-2077927644.html
Тегеран считает убийство Хаменеи терактом, заявил посол Ирана
Тегеран считает убийство Хаменеи терактом, заявил посол Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Тегеран считает убийство Хаменеи терактом, заявил посол Ирана
Иран считает убийство верховного лидера исламской республики Али Хаменеи терактом, военной агрессией и нарушением международного права со стороны США и Израиля, РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:58:00+03:00
2026-03-02T15:58:00+03:00
2026-03-02T15:58:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
казем джалали
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947701611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd0705fe1dbd0f7f6a1011812b8fd0e6.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947701611_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5754d5c3e5b98c2f8ea9bb25b474480b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, казем джалали, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Казем Джалали, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тегеран считает убийство Хаменеи терактом, заявил посол Ирана
Посол Джалали: Иран считает убийство Хаменеи терактом и нарушением права