Тегеран считает убийство Хаменеи терактом, заявил посол Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
15:58 02.03.2026
Тегеран считает убийство Хаменеи терактом, заявил посол Ирана
Тегеран считает убийство Хаменеи терактом, заявил посол Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Тегеран считает убийство Хаменеи терактом, заявил посол Ирана
Иран считает убийство верховного лидера исламской республики Али Хаменеи терактом, военной агрессией и нарушением международного права со стороны США и Израиля, РИА Новости, 02.03.2026
Тегеран считает убийство Хаменеи терактом, заявил посол Ирана

Посол Джалали: Иран считает убийство Хаменеи терактом и нарушением права

Посол Ирана в России Джалали Казем. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Иран считает убийство верховного лидера исламской республики Али Хаменеи терактом, военной агрессией и нарушением международного права со стороны США и Израиля, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Террористический акт, совершенный Соединенными Штатами и Израилем, выразившийся в убийстве верховного лидера Ирана и других высокопоставленных чиновников страны, рассматривается как военная агрессия против территориальной целостности и национального суверенитета, беспрецедентное нападение на все нормативные и моральные основы, принятые человеческим обществом, вопиющее нарушение основных норм Устава ООН и международного права", - сказал Джалали.
