Посол Ирана назвал нападение США и Израиля преступлением против мира

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тегеран считает нападение США и Израиля преступлением против международного мира и безопасности, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Совместная американо-израильская атака (на Иран - ред.) в ходе дипломатического процесса... считается серьезным преступлением против международного мира и безопасности и грубым нарушением широкого круга основополагающих принципов международного права, прав человека и гуманитарного права", - отметил дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
