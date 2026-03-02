https://ria.ru/20260302/iran-2077922021.html
Тегеран готов к продолжительной войне, заявил секретарь совбеза Ирана
Тегеран готов к продолжительной войне, заявил секретарь совбеза Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Тегеран готов к продолжительной войне, заявил секретарь совбеза Ирана
Тегеран готов к продолжительной войне, в отличие от Вашингтона, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. РИА Новости, 02.03.2026
Тегеран готов к продолжительной войне, заявил секретарь совбеза Ирана
