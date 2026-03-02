Рейтинг@Mail.ru
15:08 02.03.2026 (обновлено: 16:14 02.03.2026)
СМИ раскрыли, что произошло в США из-за ударов по Ирану
В Пентагоне нарастают опасения, что конфликт с Ираном затянется надолго, пишет The Washington Post. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:08:00+03:00
2026-03-02T16:14:00+03:00
СМИ раскрыли, что произошло в США из-за ударов по Ирану

WP: в США началась паранойя из-за ответных действий Ирана

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Пентагоне нарастают опасения, что конфликт с Ираном затянется надолго, пишет The Washington Post.
"Царит напряженная и параноидальная атмосфера", — заявил изданию один из собеседников.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
На Западе высказались о России после заявления Британии, Франции и ФРГ
Вчера, 10:33
Отмечается, что некоторые члены Пентагона, а также источники из администрации президента США Дональда Трампа все больше опасаются, что ситуация "выйдет из-под контроля".
Кроме того, под данным Washington Post, высокопоставленные чиновники из Соединенных Штатов боятся затягивания конфликта на несколько недель, так как Вашингтон испытывает нехватку ракет-перехватчиков для ПРО, и положение дел может усугубиться. Как признался один из собеседников издания, Штаты недооценили эту проблему.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
На Западе сделали резкое заявление из-за ситуации вокруг Ирана
Вчера, 09:42
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
