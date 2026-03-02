Офис RT в Иране пострадал после обстрелов Израиля и США

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Офис RT в Иране частично пострадал в результате обстрелов Израиля и США, сообщил телеканал.
Ранее RT опубликовал информацию о прилете у его офиса в Тегеране, все живы, идет эвакуация.
"Офис RT в Иране частично пострадал в результате обстрелов Израиля и США, сообщил глава нашего бюро в стране Хами Хамеди", - говорится в сообщении в Telegram-канале RT на русском.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.