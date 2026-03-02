Рейтинг@Mail.ru
В МИД Ирана заявили, что готовы продолжить самооборону - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/iran-2077914177.html
В МИД Ирана заявили, что готовы продолжить самооборону
В МИД Ирана заявили, что готовы продолжить самооборону - РИА Новости, 02.03.2026
В МИД Ирана заявили, что готовы продолжить самооборону
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонной беседы с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил о готовности Ирана продолжить самооборону и отомстить за... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:05:00+03:00
2026-03-02T15:05:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
арарат мирзоян
аббас аракчи
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077905622.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, арарат мирзоян, аббас аракчи, али хаменеи
В мире, Иран, США, Израиль, Арарат Мирзоян, Аббас Аракчи, Али Хаменеи
В МИД Ирана заявили, что готовы продолжить самооборону

Аракчи: Иран готов продолжить самооборону и отомстить за смерть своего лидера

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонной беседы с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил о готовности Ирана продолжить самооборону и отомстить за смерть своего верховного лидера, сообщает пресс-служба иранского посольства в Ереване.
"В ходе беседы Аракчи, касаясь незаконной и неоправданной агрессии, совершенной против Ирана во время переговоров США и сионистским режимом, подчеркнул, что Иран находится в состоянии полномасштабной войны. Он отметил, что Исламская Республика Иран в ответ на эту неприемлемую агрессию нанесла удары по оккупированным территориям и американским военным базам в регионе. Иран готов продолжать самооборону столько, сколько потребуется, а также отомстить за кровь своего павшего мученической смертью лидера", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети X.
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран заявил о ракетных ударах по израильскому руководству
Вчера, 14:38
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранСШАИзраильАрарат МирзоянАббас АракчиАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала