В МИД Ирана заявили, что готовы продолжить самооборону

ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонной беседы с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил о готовности Ирана продолжить самооборону и отомстить за смерть своего верховного лидера, сообщает пресс-служба иранского посольства в Ереване.
"В ходе беседы Аракчи, касаясь незаконной и неоправданной агрессии, совершенной против Ирана во время переговоров США и сионистским режимом, подчеркнул, что Иран находится в состоянии полномасштабной войны. Он отметил, что Исламская Республика Иран в ответ на эту неприемлемую агрессию нанесла удары по оккупированным территориям и американским военным базам в регионе. Иран готов продолжать самооборону столько, сколько потребуется, а также отомстить за кровь своего павшего мученической смертью лидера", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети X.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
