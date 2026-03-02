В МИД Ирана заявили, что готовы продолжить самооборону

ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонной беседы с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил о готовности Ирана продолжить самооборону и отомстить за смерть своего верховного лидера, сообщает пресс-служба иранского посольства в Ереване.