Школу на западе Тегерана полностью разрушило в результате авиаудара

ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Школа "Мучеников Интифады", расположенная на западе Тегерана, полностью разрушена в результате авиаудара, передает корреспондент РИА Новости.
Крыша и стены нескольких этажей после удара уничтожены. От верхних этажей здания остался лишь каркас.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
1 марта, 08:00