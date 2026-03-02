Рейтинг@Mail.ru
Школу на западе Тегерана полностью разрушило в результате авиаудара
15:00 02.03.2026 (обновлено: 15:01 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/iran-2077912554.html
Школу на западе Тегерана полностью разрушило в результате авиаудара
Школу на западе Тегерана полностью разрушило в результате авиаудара - РИА Новости, 02.03.2026
Школу на западе Тегерана полностью разрушило в результате авиаудара
Школа "Мучеников Интифады", расположенная на западе Тегерана, полностью разрушена в результате авиаудара, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:00:00+03:00
2026-03-02T15:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077908994_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9958e201bc480e565db0bd2adf35e79.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077898356.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
РИА Новости
Новости
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Школу на западе Тегерана полностью разрушило в результате авиаудара

Авиаудар полностью разрушил школу "Мучеников Интифады" на западе Тегерана

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Школа "Мучеников Интифады", расположенная на западе Тегерана, полностью разрушена в результате авиаудара, передает корреспондент РИА Новости.
Крыша и стены нескольких этажей после удара уничтожены. От верхних этажей здания остался лишь каркас.
Моя дочь под завалами. Среди руин школы в Иране продолжают искать тела детей - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Моя дочь под завалами". Среди руин школы в Иране ищут тела детей
Вчера, 14:15
Ранее власти Ирана перевели школы на дистанционное обучение до конца марта. Тегеран сообщал об ударах по меньшей мере по двух школам в стране: в одном случае погибли не менее 165 человек, в другом - по меньшей мере пять.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранТегеран (город)СШААли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
