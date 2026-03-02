https://ria.ru/20260302/iran-2077911793.html
Иран сообщил о запуске ракет в сторону целей в городе Беэр-Шева в Израиле
Иран сообщил о запуске ракет в сторону целей в городе Беэр-Шева в Израиле - РИА Новости, 02.03.2026
Иран сообщил о запуске ракет в сторону целей в городе Беэр-Шева в Израиле
Иран запустил баллистические ракеты, а также беспилотники в сторону "целей" в городе Беэр-Шева в Израиле, сообщает пресс-служба КСИР. РИА Новости, 02.03.2026
Иран сообщил о запуске ракет в сторону целей в городе Беэр-Шева в Израиле
