Захарова: сотрудники посольства в Тегеране не пострадали при обстрелах
Захарова: сотрудники посольства в Тегеране не пострадали при обстрелах - РИА Новости, 02.03.2026
Захарова: сотрудники посольства в Тегеране не пострадали при обстрелах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что пострадавших среди сотрудников посольства РФ в Тегеране нет. РИА Новости, 02.03.2026
Захарова: сотрудники посольства в Тегеране не пострадали при обстрелах
