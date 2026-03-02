Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил о ракетных ударах по израильскому руководству - РИА Новости, 02.03.2026
14:38 02.03.2026 (обновлено: 14:47 02.03.2026)
Иран заявил о ракетных ударах по израильскому руководству
Иран заявил о ракетных ударах по израильскому руководству
Руководство Израиля в настоящее время находится под ракетными ударами Ирана, сообщил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия". РИА Новости, 02.03.2026
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил о ракетных ударах по израильскому руководству

Иранское командование заявило о ракетных ударах по израильскому руководству

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПерехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Руководство Израиля в настоящее время находится под ракетными ударами Ирана, сообщил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Руководство сионистского режима находится под ракетными ударами Ирана", - следует из заявления командования, опубликованного иранским агентством Tasnim.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственный думы России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Что Жириновский говорил о ситуации вокруг Ирана
