"Моя дочь под завалами". Среди руин школы в Иране ищут тела детей
"Моя дочь под завалами". Среди руин школы в Иране ищут тела детей
Спасатели продолжают вести поисковые работы после ракетного удара по начальной школе в городе Мираб на юге Ирана.
военная операция сша и израиля против ирана
Пока техника расчищает завалы разрушенного учебного заведения, местные жители наблюдают за происходящим. Родители погибших детей с трудом сдерживают эмоции. "Моя дочь Зейнаб все еще находится под завалами. Я жду, когда смогу добраться до нее, чтобы узнать, жива она или стала мученицей", – говорит отец одной из погибших учениц.
Учебное заведение попало под удар 28 февраля, число жертв этой атаки превысило 160 человек.
