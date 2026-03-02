"Моя дочь под завалами". Среди руин школы в Иране ищут тела детей

Пока техника расчищает завалы разрушенного учебного заведения, местные жители наблюдают за происходящим. Родители погибших детей с трудом сдерживают эмоции. "Моя дочь Зейнаб все еще находится под завалами. Я жду, когда смогу добраться до нее, чтобы узнать, жива она или стала мученицей", – говорит отец одной из погибших учениц.