"Моя дочь под завалами". Среди руин школы в Иране ищут тела детей
Спасатели продолжают вести поисковые работы после ракетного удара по начальной школе в городе Мираб на юге Ирана.
Спасатели продолжают вести поисковые работы после ракетного удара по начальной школе в городе Мираб на юге Ирана. Пока техника расчищает завалы разрушенного учебного заведения, местные жители наблюдают за происходящим. Родители погибших детей с трудом сдерживают эмоции. "Моя дочь Зейнаб все еще находится под завалами. Я жду, когда смогу добраться до нее, чтобы узнать, жива она или стала мученицей", – говорит отец одной из погибших учениц. Учебное заведение попало под удар 28 февраля, число жертв этой атаки превысило 160 человек.
Пока техника расчищает завалы разрушенного учебного заведения, местные жители наблюдают за происходящим. Родители погибших детей с трудом сдерживают эмоции. "Моя дочь Зейнаб все еще находится под завалами. Я жду, когда смогу добраться до нее, чтобы узнать, жива она или стала мученицей", – говорит отец одной из погибших учениц.
Учебное заведение попало под удар 28 февраля, число жертв этой атаки превысило 160 человек.
 
