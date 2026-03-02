https://ria.ru/20260302/iran-2077893299.html
Президент Ирана назначил и.о. министра обороны
Президент Ирана назначил и.о. министра обороны
И.о. министра обороны Ирана назначен Маджид ибн аль-Реза вместо погибшего Азиза Насирзаде, сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с... РИА Новости, 02.03.2026
Президент Ирана назначил и.о. министра обороны
Маджида ибн Аль-Реза назначили и.о. министра обороны Ирана