Президент Ирана назначил и.о. министра обороны - РИА Новости, 02.03.2026
14:01 02.03.2026 (обновлено: 14:07 02.03.2026)
Президент Ирана назначил и.о. министра обороны
Президент Ирана назначил и.о. министра обороны
иран, в мире, израиль, сша, али хаменеи, али шамхани, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Израиль, США, Али Хаменеи, Али Шамхани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Президент Ирана назначил и.о. министра обороны

Маджида ибн Аль-Реза назначили и.о. министра обороны Ирана

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. И.о. министра обороны Ирана назначен Маджид ибн аль-Реза вместо погибшего Азиза Насирзаде, сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи.
"Приказом президента Ирана Пезешкиана Маджид ибн аль-Реза был назначен исполняющим обязанности министра обороны", - написал Табатабаи в соцсети X.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.
Иран заявил, что не планировал атаковать нефтяные объекты стран региона
