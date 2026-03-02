Рейтинг@Mail.ru
В Иране не работает интернет уже более 48 часов - РИА Новости, 02.03.2026
13:59 02.03.2026
В Иране не работает интернет уже более 48 часов
Интернет в Иране практически полностью отключен более 48 часов, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 02.03.2026
2026
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Интернет в Иране практически полностью отключен более 48 часов, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"В Иране интернет отключение длится уже более 48 часов", - говорится в публикации службы в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Что Жириновский говорил о ситуации вокруг Ирана
