ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. В Иране заявили, что не планировали атаковать нефтяные объекты стран Ближнего Востока, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.
https://ria.ru/20260302/iran-2077889360.html
Иран заявил, что не планировал атаковать нефтяные объекты стран региона
Иран заявил, что не планировал атаковать нефтяные объекты стран региона - РИА Новости, 02.03.2026
Иран заявил, что не планировал атаковать нефтяные объекты стран региона
В Иране заявили, что не планировали атаковать нефтяные объекты стран Ближнего Востока, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:49:00+03:00
2026-03-02T13:49:00+03:00
2026-03-02T13:49:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077882734.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил, что не планировал атаковать нефтяные объекты стран региона
Tasnim: Иран не планировал атаковать нефтяные объекты стран Ближнего Востока
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото