КСИР заявил об ударах по офису Нетаньяху

ТЕГЕРАН, 2 мар — РИА Новости. Иран атаковал офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил КСИР.
«
"В ходе десятой волны операции "Правдивое обещание — 4" офис премьер-министра этого преступного режима, а также место расположения командующего военно-воздушными силами армии этого режима подверглись целенаправленным ударам ракетами "Хейбар", — привела заявление корпуса гостелерадиокомпания IRIB.
КСИР добавил, что атаку провели сегодня утром, судьба Нетаньяху пока неизвестна.
Позднее источник в Иерусалиме опроверг РИА Новости информацию об ударе по офису израильского премьера.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Атака на Тегеран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
