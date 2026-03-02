Рейтинг@Mail.ru
КСИР заявил об ударах по офису Нетаньяху
13:03 02.03.2026 (обновлено: 14:28 02.03.2026)
КСИР заявил об ударах по офису Нетаньяху
КСИР заявил об ударах по офису Нетаньяху
КСИР заявил об ударах по офису Нетаньяху

КСИР заявил об ударах по офису Нетаньяху, его судьба неизвестна

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар — РИА Новости. Иран атаковал офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил КСИР.
"В ходе десятой волны операции "Правдивое обещание — 4" офис премьер-министра этого преступного режима, а также место расположения командующего военно-воздушными силами армии этого режима подверглись целенаправленным ударам ракетами "Хейбар", — привела заявление корпуса гостелерадиокомпания IRIB.

Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Убийство Хаменеи открывает "ящик Пандоры", заявил Аракчи
Вчера, 02:33
КСИР добавил, что атаку провели сегодня утром, судьба Нетаньяху пока неизвестна.
Позднее источник в Иерусалиме опроверг РИА Новости информацию об ударе по офису израильского премьера.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00

Атака на Тегеран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
