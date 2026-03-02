Рейтинг@Mail.ru
Иран был готов договариваться по его ядерной программе, заявил Ульянов - РИА Новости, 02.03.2026
13:01 02.03.2026 (обновлено: 13:07 02.03.2026)
Иран был готов договариваться по его ядерной программе, заявил Ульянов
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Иран был готов договариваться по всем якобы волновавшим Запад моментам его ядерной программы, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Иран был готов договариваться по всем якобы волновавшим Запад моментам его ядерной программы при условии соблюдения своих законных прав по ДНЯО на мирное использование атомной энергии. Переговоры с США были в самом разгаре, при эффективном посредничестве со стороны Омана и при участии гендиректора МАГАТЭ. Странно, что в этих условиях руководитель секретариата агентства не сделал ни одного публичного заявления по горячим следам", - сказал Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана.
Объект по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран обвинил США и Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе
