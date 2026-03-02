Рейтинг@Mail.ru
12:54 02.03.2026 (обновлено: 13:02 02.03.2026)
Иран обвинил США и Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе

Постпред Ирана в Вене заявил, что ядерный объект в Натанзе подвергся атаке

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranОбъект по обогащению урана в Натанзе
Объект по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Объект по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что подземный ядерный объект в иранском Натанзе подвергся нападению.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ранее Наджафи заявил, что США на основе необоснованных обвинений сначала в июне, а затем и сейчас нанесли удары по мирным ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями МАГАТЭ.
"В Натанзе", - заявил Наджафи на просьбу журналистов уточнить, какой объект подвергся нападению.
В миреИранВенаВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАМАГАТЭСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
