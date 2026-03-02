https://ria.ru/20260302/iran-2077867537.html
Иран обвинил США и Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе
Иран обвинил США и Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе - РИА Новости, 02.03.2026
Иран обвинил США и Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе
Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что подземный ядерный объект в иранском Натанзе подвергся нападению. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:54:00+03:00
2026-03-02T12:54:00+03:00
2026-03-02T13:02:00+03:00
в мире
иран
вена
военная операция сша и израиля против ирана
сша
магатэ
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023343620_0:0:2160:1216_1920x0_80_0_0_2a9ce396c132306f228fb7ae10f6d7e4.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
вена
сша
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023343620_240:0:2160:1440_1920x0_80_0_0_2aa0068adf666fa095e914a40ba28385.jpg
В мире, Иран, Вена, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, МАГАТЭ, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Иран обвинил США и Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе
Постпред Ирана в Вене заявил, что ядерный объект в Натанзе подвергся атаке