https://ria.ru/20260302/iran-2077862953.html
Иран сообщил о трех сбитых американских истребителях
Иран сообщил о трех сбитых американских истребителях - РИА Новости, 02.03.2026
Иран сообщил о трех сбитых американских истребителях
Иран сбил три американских истребителя, сообщил центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия". РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:43:00+03:00
2026-03-02T12:43:00+03:00
2026-03-02T12:49:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077772490.html
иран
кувейт
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, кувейт, сша
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Кувейт, США
Иран сообщил о трех сбитых американских истребителях
Иран сообщил о 3 сбитых американских истребителях