Москва анализирует ситуацию после атак США и Израиля на Иран, заявил Песков
12:29 02.03.2026 (обновлено: 12:36 02.03.2026)
Москва анализирует ситуацию после атак США и Израиля на Иран, заявил Песков
Москва анализирует ситуацию после атак США и Израиля на Иран, заявил Песков

Песков: РФ делает выводы о переговорах по Украине после атаки на Иран

Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва после атаки на Иран анализирует ситуацию и делает выводы о переговорном процессе по Украине, работа в интересах России продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы анализируем ситуацию и выводы делаем соответствующие, но продолжаем работу, которая в наших интересах", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, какие выводы сделала Москва после того, как Вашингтон выбрал путь войны в отношении Тегерана.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов - не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россия расстроена деградацией в переговорах США и Ирана, заявил Песков
МоскваСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаДмитрий ПесковИранРоссия
 
 
