В Иране заявили о гибели не менее пяти человек при ударе по школе
В Иране заявили о гибели не менее пяти человек при ударе по школе - РИА Новости, 02.03.2026
В Иране заявили о гибели не менее пяти человек при ударе по школе
Не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране, сообщила депутат иранского парламента Фатеме Мохаммадбейги. РИА Новости, 02.03.2026
В Иране заявили о гибели не менее пяти человек при ударе по школе
В Иране сообщили о гибели не менее 5 человек при атаке на школу "Шахид Махалати"