В Иране заявили о гибели не менее пяти человек при ударе по школе
11:58 02.03.2026 (обновлено: 12:18 02.03.2026)
В Иране заявили о гибели не менее пяти человек при ударе по школе
В Иране заявили о гибели не менее пяти человек при ударе по школе
Не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране, сообщила депутат иранского парламента Фатеме Мохаммадбейги. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:58:00+03:00
2026-03-02T12:18:00+03:00
2026
иран, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране заявили о гибели не менее пяти человек при ударе по школе

В Иране сообщили о гибели не менее 5 человек при атаке на школу "Шахид Махалати"

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране, сообщила депутат иранского парламента Фатеме Мохаммадбейги.
"Пять человек погибли при атаке на школу "Шахид Махалати". Идет разбор завалом. Еще пять зданий на улице "Иран" рядом со школой получили повреждения. Многие дома непригодны для жизни", - сказала она в эфире иранского телевидения.
По ее словам, еще девять больниц получили серьезные повреждения.
Не менее 22 пограничников погибли при атаке на западе Ирана, пишет Tasnim
ИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
