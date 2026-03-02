https://ria.ru/20260302/iran-2077829485.html
Не менее 555 человек погибли в Иране после атак США и Израиля
Не менее 555 человек погибли в Иране после атак США и Израиля - РИА Новости, 02.03.2026
Не менее 555 человек погибли в Иране после атак США и Израиля
Не менее 555 человек погибли в Иране в результате атак США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:27:00+03:00
2026-03-02T11:27:00+03:00
2026-03-02T11:34:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
красный полумесяц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077636893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d38b631d83c584ac9d5ccc9d032f255.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077636893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97b7521dea162ea52b3330c7b0067258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, красный полумесяц
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Красный полумесяц