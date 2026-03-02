https://ria.ru/20260302/iran-2077829317.html
Не менее 22 пограничников погибли при атаке на западе Ирана, пишет Tasnim
Не менее 22 пограничников погибли при атаке на западе Ирана, пишет Tasnim - РИА Новости, 02.03.2026
Не менее 22 пограничников погибли при атаке на западе Ирана, пишет Tasnim
Не менее 22 силовиков погибли на западе Ирана на границе с Ираком в результате атаки Израиля, сообщило агентство Tasnim. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:27:00+03:00
2026-03-02T11:27:00+03:00
2026-03-02T11:27:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023721441_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_f1383e02f58d15e4c3d8cbeab07be382.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023721441_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_952ac37f2201134dd93f098606d2519a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Не менее 22 пограничников погибли при атаке на западе Ирана, пишет Tasnim
Tasnim: на западе Ирана при атаке Израиля погибли не менее 22 пограничников