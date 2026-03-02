Рейтинг@Mail.ru
10:56 02.03.2026 (обновлено: 11:13 02.03.2026)
Иран заявил об ударах по базе США в Кувейте
Иран нанес удары по базе США в Кувейте, атаковал корабли в северной части Индийского океана, сообщила иранская армия (часть вооруженных сил страны). РИА Новости, 02.03.2026
© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Иран нанес удары по базе США в Кувейте, атаковал корабли в северной части Индийского океана, сообщила иранская армия (часть вооруженных сил страны).
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Ракетные подразделения сухопутных и военно-морских сил армии из различных районов (страны) в прошедшие часы атаковали базу США "Али ас-Салям" в Кувейте, а также корабли противника в северной части Индийского океана, запустив 15 крылатых ракет", - приводит агентство Fars заявление иранской армии.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
