Иран заявил об ударах по базе США в Кувейте
Иран заявил об ударах по базе США в Кувейте
Иран нанес удары по базе США в Кувейте, атаковал корабли в северной части Индийского океана, сообщила иранская армия (часть вооруженных сил страны). РИА Новости, 02.03.2026
Иран заявил об ударах по базе США в Кувейте
Иран заявил об ударах по базе США "Али ас-Салям" в Кувейте