В Иране заявили о 35 погибших при атаках на провинцию Фарс
10:49 02.03.2026 (обновлено: 10:56 02.03.2026)
В Иране заявили о 35 погибших при атаках на провинцию Фарс
В Иране заявили о 35 погибших при атаках на провинцию Фарс
Не менее 35 человек погибли при атаках Израиля и США в провинции Фарс на юге Ирана, число жертв может возрасти, сообщило иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 02.03.2026
В Иране заявили о 35 погибших при атаках на провинцию Фарс

Tasnim: в провинции Фарс при атаках погибли как минимум 35 человек

Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Не менее 35 человек погибли при атаках Израиля и США в провинции Фарс на юге Ирана, число жертв может возрасти, сообщило иранское агентство Tasnim.
"Тридцать пять человек из числа жителей провинции Фарс погибли при атаках США и сионистского режима - с учетом продолжающихся атак с воздуха эта статистика может вырасти", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что, помимо жертв в Ламарде, где под удар попал спортзал (власти сообщали о 20 погибших), жертвы были в Ширазе и других городах провинции.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
