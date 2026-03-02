https://ria.ru/20260302/iran-2077815424.html
В Иране заявили о 35 погибших при атаках на провинцию Фарс
В Иране заявили о 35 погибших при атаках на провинцию Фарс - РИА Новости, 02.03.2026
В Иране заявили о 35 погибших при атаках на провинцию Фарс
Не менее 35 человек погибли при атаках Израиля и США в провинции Фарс на юге Ирана, число жертв может возрасти, сообщило иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:49:00+03:00
2026-03-02T10:49:00+03:00
2026-03-02T10:56:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:146:1024:722_1920x0_80_0_0_e3569d3a338077eddbfe5b7a5e2b8539.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_62b0cc2477dd3934e2035fd17cce2821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране заявили о 35 погибших при атаках на провинцию Фарс
Tasnim: в провинции Фарс при атаках погибли как минимум 35 человек