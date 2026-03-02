Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил о сбитом американском истребителе F-15 - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 02.03.2026 (обновлено: 10:33 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/iran-2077802849.html
Иран заявил о сбитом американском истребителе F-15
Иран заявил о сбитом американском истребителе F-15 - РИА Новости, 02.03.2026
Иран заявил о сбитом американском истребителе F-15
Средства ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 неподалеку от Кувейта, сообщило иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:14:00+03:00
2026-03-02T10:33:00+03:00
иран
в мире
кувейт
f-15se
f-16
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069234043_0:62:2594:1521_1920x0_80_0_0_9060d025123c5711dd94954f9e55b873.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077788404.html
иран
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069234043_0:0:2301:1726_1920x0_80_0_0_fc9dc802a0cdb03b0f7c829dbafa210b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, кувейт, f-15se, f-16, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Кувейт, F-15SE, F-16, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил о сбитом американском истребителе F-15

Tasnim: ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 неподалеку от Кувейта

© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew PlewИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Средства ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 неподалеку от Кувейта, сообщило иранское агентство Tasnim.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Американский истребитель F-15, который намеревался атаковать нашу страну, был сбит средствам противовоздушной обороны Ирана", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что самолет упал в Кувейте, поскольку находился неподалеку от этой страны.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:53
 
ИранВ миреКувейтF-15SEF-16Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала