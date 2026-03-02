https://ria.ru/20260302/iran-2077802849.html
Иран заявил о сбитом американском истребителе F-15
Иран заявил о сбитом американском истребителе F-15
Средства ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 неподалеку от Кувейта, сообщило иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 02.03.2026
Иран заявил о сбитом американском истребителе F-15
Tasnim: ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 неподалеку от Кувейта