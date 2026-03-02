https://ria.ru/20260302/iran-2077796982.html
В иранском городе Сенендедж погибли три человека из-за ударов
В иранском городе Сенендедж погибли три человека из-за ударов - РИА Новости, 02.03.2026
В иранском городе Сенендедж погибли три человека из-за ударов
Число жертв ударов по городу Сенендедж на западе Ирана увеличилось до трех, сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 02.03.2026
В иранском городе Сенендедж погибли три человека из-за ударов
В иранском городе Сенендедж погибли трое из-за ударов, много раненых
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Число жертв ударов по городу Сенендедж на западе Ирана увеличилось до трех, сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
"В результате атаки к настоящему моменту три человека погибли, много раненых", - говорится в сообщении.
По данным агентства, утром в понедельник под удар попали два района города Сенендедж.
Ранее сообщалось о двух погибших.