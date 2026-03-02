Рейтинг@Mail.ru
В иранском городе Сенендедж погибли три человека из-за ударов - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 02.03.2026 (обновлено: 09:39 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/iran-2077796982.html
В иранском городе Сенендедж погибли три человека из-за ударов
В иранском городе Сенендедж погибли три человека из-за ударов - РИА Новости, 02.03.2026
В иранском городе Сенендедж погибли три человека из-за ударов
Число жертв ударов по городу Сенендедж на западе Ирана увеличилось до трех, сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:36:00+03:00
2026-03-02T09:39:00+03:00
иран
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637368_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50f858dcafefde7b2cbfefe3b414f7b9.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077788404.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637368_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fb1391e4d8626659878860b183c8b29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире
Иран, В мире
В иранском городе Сенендедж погибли три человека из-за ударов

В иранском городе Сенендедж погибли трое из-за ударов, много раненых

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара
Дым на месте авиаудара - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Число жертв ударов по городу Сенендедж на западе Ирана увеличилось до трех, сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
"В результате атаки к настоящему моменту три человека погибли, много раненых", - говорится в сообщении.
По данным агентства, утром в понедельник под удар попали два района города Сенендедж.
Ранее сообщалось о двух погибших.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:53
 
ИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала