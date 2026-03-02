Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США не имели данных о планах Ирана первыми атаковать американские силы - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 02.03.2026 (обновлено: 09:46 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/iran-2077795218.html
СМИ: США не имели данных о планах Ирана первыми атаковать американские силы
СМИ: США не имели данных о планах Ирана первыми атаковать американские силы - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: США не имели данных о планах Ирана первыми атаковать американские силы
Белый дом признал отсутствие данных о планах Ирана первым атаковать США на Ближнем Востоке, передает Reuters со ссылкой на два источника. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:26:00+03:00
2026-03-02T09:46:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
сергей лавров
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063788106_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_3a7451eb2ea56e18990179b601a2210d.jpg
https://ria.ru/20260302/peregovory-2077780968.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063788106_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_34bd50067e4c04b91ccba0e6bab4e815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, сергей лавров, али хаменеи, оон
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Сергей Лавров, Али Хаменеи, ООН
СМИ: США не имели данных о планах Ирана первыми атаковать американские силы

Reuters: Белый дом признал отсутствие данных о планах Ирана атаковать силы США

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Белый дом признал отсутствие данных о планах Ирана первым атаковать США на Ближнем Востоке, передает Reuters со ссылкой на два источника.
По их информации, представители администрации президента Дональда Трампа утверждали на закрытых брифингах для конгресса, что иранские баллистические ракеты и поддерживаемые ИРИ силы в регионе угрожают интересам Вашингтона.
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном
07:26
«
"Разведывательных данных о том, что Тегеран первым нападет на американские войска, не было", — говорится в статье.
При этом ранее представители Белого дома заявляли, что Трамп принял решение об атаке на Иран в том числе из-за угрозы "упреждающего" удара со стороны Тегерана по американским силам.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
08:00
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаСергей ЛавровАли ХаменеиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала