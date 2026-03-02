СМИ: США не имели данных о планах Ирана первыми атаковать американские силы

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Белый дом признал отсутствие данных о планах Ирана первым атаковать США на Ближнем Востоке, передает Reuters со ссылкой на два источника.
По их информации, представители администрации президента Дональда Трампа утверждали на закрытых брифингах для конгресса, что иранские баллистические ракеты и поддерживаемые ИРИ силы в регионе угрожают интересам Вашингтона.
«
"Разведывательных данных о том, что Тегеран первым нападет на американские войска, не было", — говорится в статье.
При этом ранее представители Белого дома заявляли, что Трамп принял решение об атаке на Иран в том числе из-за угрозы "упреждающего" удара со стороны Тегерана по американским силам.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.