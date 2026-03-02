Рейтинг@Mail.ru
Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 02.03.2026 (обновлено: 09:03 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/iran-2077788404.html
Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало изумление на Западе
Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 02.03.2026
Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало изумление на Западе
Заявление Франции, Германии и Великобритании из-за ответа Ирана на удары США раскритиковал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Плохой РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:53:00+03:00
2026-03-02T09:03:00+03:00
в мире
иран
сша
франция
военная операция сша и израиля против ирана
германия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077794429_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d88c0e2746ad6960815b123c79ddb8a4.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077769671.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
сша
франция
германия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077794429_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44bb34976f42040a200a33b545f4a39a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, франция, военная операция сша и израиля против ирана, германия, великобритания
В мире, Иран, США, Франция, Военная операция США и Израиля против Ирана, Германия, Великобритания
Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало изумление на Западе

Мема раскритиковал заявление Франции, ФРГ и Британии из-за ударов по Ирану

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Заявление Франции, Германии и Великобритании из-за ответа Ирана на удары США раскритиковал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Плохой сигнал о глобальной эскалации, все больше ядерных держав присоединяются к войне", — говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп заявил о трех кандидатах на роль правителя Ирана
04:22
Так политик отреагировал на совместное обращение трех стран, что они потрясены "неизбирательными и несоразмерными ракетными ударами, нанесенными Ираном по странам региона, в том числе тем, которые не участвовали в первоначальных военных операциях США и Израиля".
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
08:00
 
В миреИранСШАФранцияВоенная операция США и Израиля против ИранаГерманияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала