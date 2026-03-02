Рейтинг@Mail.ru
Иран сообщил о запуске ракет в сторону позиций противника - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 02.03.2026 (обновлено: 08:27 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/iran-2077784805.html
Иран сообщил о запуске ракет в сторону позиций противника
Иран сообщил о запуске ракет в сторону позиций противника - РИА Новости, 02.03.2026
Иран сообщил о запуске ракет в сторону позиций противника
Иран запустил ракеты в сторону позиций противника, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:26:00+03:00
2026-03-02T08:27:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023074880_0:442:1000:1005_1920x0_80_0_0_e79d5224e75f3828827e54c9c7b272d3.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023074880_0:348:1000:1098_1920x0_80_0_0_bc1a187727104d865a8f09aeb6b0e68d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сообщил о запуске ракет в сторону позиций противника

Fars: Иран запустил ракеты в сторону позиций противника

© Кадр видео из соцсетейЗапуск иранских ракет
Запуск иранских ракет - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Запуск иранских ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Иран запустил ракеты в сторону позиций противника, сообщило агентство Fars.
По его данным, ракеты были запущены из центральной части Ирана, цели при этом не уточняются.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
08:00
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала