Иран сообщил о запуске ракет в сторону позиций противника
Иран сообщил о запуске ракет в сторону позиций противника - РИА Новости, 02.03.2026
Иран сообщил о запуске ракет в сторону позиций противника
Иран запустил ракеты в сторону позиций противника, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:26:00+03:00
2026-03-02T08:26:00+03:00
2026-03-02T08:27:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023074880_0:442:1000:1005_1920x0_80_0_0_e79d5224e75f3828827e54c9c7b272d3.jpg
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023074880_0:348:1000:1098_1920x0_80_0_0_bc1a187727104d865a8f09aeb6b0e68d.jpg
Иран сообщил о запуске ракет в сторону позиций противника
Fars: Иран запустил ракеты в сторону позиций противника