СМИ: соратники Трампа месяцами призывали его обезглавить режим в Иране

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Соратники президента США Дональда Трампа, в частности израильский премьер Биньямин Нетаньяху, месяцами призывали американского лидера "обезглавить режим" в Иране, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"В течение нескольких месяцев союзники Трампа, от премьер-министра Биньямина Нетаньяху до республиканских законодателей, говорили ему, что иранское правительство находится в самом слабом состоянии за всю историю, и призывали его воспользоваться уникальной возможностью, которая выпадает раз в поколение, чтобы обезглавить режим", - говорится в материале издания.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.