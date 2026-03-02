Рейтинг@Mail.ru
СМИ: соратники Трампа месяцами призывали его обезглавить режим в Иране
07:18 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/iran-2077780292.html
СМИ: соратники Трампа месяцами призывали его обезглавить режим в Иране
СМИ: соратники Трампа месяцами призывали его обезглавить режим в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: соратники Трампа месяцами призывали его обезглавить режим в Иране
Соратники президента США Дональда Трампа, в частности израильский премьер Биньямин Нетаньяху, месяцами призывали американского лидера "обезглавить режим" в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T07:18:00+03:00
2026-03-02T07:18:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
али хаменеи
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, али хаменеи
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи
СМИ: соратники Трампа месяцами призывали его обезглавить режим в Иране

WSJ: соратники Трампа месяцами призывали его обезглавить режим в Иране

© REUTERS / Al DragoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Al Drago
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Соратники президента США Дональда Трампа, в частности израильский премьер Биньямин Нетаньяху, месяцами призывали американского лидера "обезглавить режим" в Иране, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"В течение нескольких месяцев союзники Трампа, от премьер-министра Биньямина Нетаньяху до республиканских законодателей, говорили ему, что иранское правительство находится в самом слабом состоянии за всю историю, и призывали его воспользоваться уникальной возможностью, которая выпадает раз в поколение, чтобы обезглавить режим", - говорится в материале издания.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: в Тегеране прогремела новая серия взрывов
07:15
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: ПВО Ирана сбили американский БПЛА MQ9 над Исфаханом
07:09
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАли Хаменеи
 
 
