СМИ: ПВО Ирана сбили американский БПЛА MQ9 над Исфаханом
Иран сбил американский беспилотник MQ9 в центральной части страны, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военных. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
исфахан
сша
военная операция сша и израиля против ирана
