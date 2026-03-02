Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ПВО Ирана сбили американский БПЛА MQ9 над Исфаханом - РИА Новости, 02.03.2026
07:09 02.03.2026
СМИ: ПВО Ирана сбили американский БПЛА MQ9 над Исфаханом
СМИ: ПВО Ирана сбили американский БПЛА MQ9 над Исфаханом
Иран сбил американский беспилотник MQ9‌ в центральной части страны, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военных. РИА Новости, 02.03.2026
2026
СМИ: ПВО Ирана сбили американский БПЛА MQ9 над Исфаханом

Tasnim: ПВО Ирана сбили американский БПЛА MQ9 над Исфаханом

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Иран сбил американский беспилотник MQ9‌ в центральной части страны, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военных.
"Передовой американский беспилотник MQ9 был перехвачен и сбит в небе над Исфаханом комплексом ПВО", - говорится в сообщении агентства.
Рубио в понедельник проведет бриффинг по Ирану в конгрессе
