Премьер Японии вновь не осудила удары по Ирану - РИА Новости, 02.03.2026
03:57 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/iran-2077768357.html
Премьер Японии вновь не осудила удары по Ирану
Премьер Японии вновь не осудила удары по Ирану - РИА Новости, 02.03.2026
Премьер Японии вновь не осудила удары по Ирану
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь не осудила удары США и Израиля по Ирану, однако призвала Тегеран "прекратить действия, дестабилизирующие регион". РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:57:00+03:00
2026-03-02T03:57:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
санаэ такаити
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, санаэ такаити, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Санаэ Такаити, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Премьер Японии вновь не осудила удары по Ирану

Такаити не осудила удары по Ирану, но призвала Тегеран к сдержанности

© REUTERS / Kim Kyung-HoonСанаэ Такаити
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь не осудила удары США и Израиля по Ирану, однако призвала Тегеран "прекратить действия, дестабилизирующие регион".
Комментируя ситуацию вокруг Ирана в ходе заседания бюджетного комитета нижней палаты парламента, глава японского правительства заявила, что "разработка Ираном ядерного оружия абсолютно недопустима".
Дым на месте израильского авиаудара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Пригород Бейрута подвергся массированным ударам авиации
03:54
"Япония настоятельно призывает Иран прекратить разработку ядерного оружия и действия, дестабилизирующие регион, включая атаки на соседние государства, а также добиваться дипломатического решения, в том числе посредством переговоров", - заявила Такаити.
При этом аналогичного призыва к США или Израилю не последовало. Премьер Японии ограничилась лишь заявлением о том, что "переговоры между США и Ираном имеют чрезвычайно важное значение для решения ядерного вопроса Ирана".
"Наша страна решительно их поддерживает", - добавила она.
По словам главы японского правительства, власти продолжат "предпринимать все необходимые дипломатические усилия в координации с международным сообществом", а также примут все необходимые меры по защите японских граждан, находящихся или проживающих в регионе.
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана
03:49
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США и ряд ближневосточных стран сочли ответные атаки Ирана эскалацией
03:53
 
В миреИранСШАИзраильСанаэ ТакаитиАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
