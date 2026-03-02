Премьер Японии вновь не осудила удары по Ирану

ТОКИО, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь не осудила удары США и Израиля по Ирану, однако призвала Тегеран "прекратить действия, дестабилизирующие регион".

По словам главы японского правительства, власти продолжат "предпринимать все необходимые дипломатические усилия в координации с международным сообществом", а также примут все необходимые меры по защите японских граждан, находящихся или проживающих в регионе.