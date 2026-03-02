https://ria.ru/20260302/iran-2077765572.html
Более 30 граждан России эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Через Астаринский погранично-таможенный пункт обеспечен проход 35 граждан РФ на территорию Азербайджана, передает азербайджанское агентство АПА. РИА Новости, 02.03.2026
Более 30 граждан России эвакуированы из Ирана в Азербайджан
