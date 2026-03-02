Рейтинг@Mail.ru
Более 30 граждан России эвакуированы из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/iran-2077765572.html
Более 30 граждан России эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Более 30 граждан России эвакуированы из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 02.03.2026
Более 30 граждан России эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Через Астаринский погранично-таможенный пункт обеспечен проход 35 граждан РФ на территорию Азербайджана, передает азербайджанское агентство АПА. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:13:00+03:00
2026-03-02T03:13:00+03:00
в мире
россия
иран
азербайджан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg
https://ria.ru/20260301/azerbajdzhan-2077635569.html
россия
иран
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_776aaababa50f2812a253a3ce1a7ca2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, азербайджан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, Азербайджан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Более 30 граждан России эвакуированы из Ирана в Азербайджан

АПА: из Ирана в Азербайджан эвакуированы 35 граждан России

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Через Астаринский погранично-таможенный пункт обеспечен проход 35 граждан РФ на территорию Азербайджана, передает азербайджанское агентство АПА.
Ранее в азербайджанской государственной погранслужбе РИА Новости сообщили, что азербайджанская сторона на фоне ударов США и Израиля по Ирану эвакуировала группу из порядка 15 граждан России из исламской республики.
"Через Астаринский погранично-таможенный пункт обеспечен проход 35 граждан Российской Федерации на территорию Азербайджана", - пишет агентство.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Саудовских дипломатов эвакуировали из Ирана в Азербайджан
Вчера, 12:27
 
В миреРоссияИранАзербайджанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала