01:03 02.03.2026 (обновлено: 08:37 02.03.2026)
в мире
сша
тегеран (город)
израиль
дональд трамп
али хаменеи
сергей лавров
оон
сша
тегеран (город)
израиль
в мире, сша, тегеран (город), израиль, дональд трамп, али хаменеи, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Тегеран (город), Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: американская ПВО не справилась с ударами Ирана

Telegraph: ответ Ирана вызвал вопросы о надежности ПВО США и его союзников

© REUTERS / StringerДым поднимается из военной базы США после иранского удара по ней, Джуффейр, Бахрейн, 1 марта 2026 года
Дым поднимается из военной базы США после иранского удара по ней, Джуффейр, Бахрейн, 1 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым поднимается из военной базы США после иранского удара по ней, Джуффейр, Бахрейн, 1 марта 2026 года. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Успешные действия Ирана вызвали вопросы о надежности ПВО США и их союзников, пишет британская газета The Telegraph.
"Ответные действия Тегерана вызвали вопросы о хрупкости противовоздушной обороны США и союзников в регионе в целом", — говорится в материале.
Обстановка на месте падения иранской ракеты в Иерусалиме, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: в результате удара Ирана по Иерусалиму пострадали три человека
00:32
Как считает издание, ошибки военных позволили иранским ракетам пробиться через ПВО.
"Кроме того, возникают вопросы о том, достаточно ли запасов перехватчиков для ведения длительной войны (у США. — Прим. ред.)", — отмечается в материале.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Дым на месте иранского удара в Шардже, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Страны Персидского залива призвали Иран прекратить атаки
00:28
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Кадр, предположительно, попадания иранского дрона по объекту на военной базе США в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран атаковал морской объект у порта в Бахрейне
дополняется ...
 
В миреСШАТегеран (город)ИзраильДональд ТрампАли ХаменеиСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
