00:28 02.03.2026
Страны Персидского залива призвали Иран прекратить атаки
Страны Персидского залива призвали Иран прекратить атаки
в мире, персидский залив, иран, сша
В мире, Персидский залив, Иран, США
Страны Персидского залива призвали Иран прекратить атаки

Страны Персидского залива заявили, что Иран должен немедленно прекратить атаки

© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте иранского удара в Шардже, ОАЭ
Дым на месте иранского удара в Шардже, ОАЭ. Архивное фото
ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Страны Персидского залива подчеркнули необходимость немедленного прекращения атак со стороны Ирана, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков, говорится в заявлении Совета стран аравийских монархий.
"Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива подчеркивает необходимость немедленного прекращения атак со стороны Ирана и подтверждает важность обеспечения безопасности морского судоходства и авиасообщения в регионе, а также защиты цепочек поставок и сохранения стабильности мировых энергетических рынков", - говорится в заявлении.
