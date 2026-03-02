https://ria.ru/20260302/iran-2077754301.html
Страны Персидского залива призвали Иран прекратить атаки
Страны Персидского залива подчеркнули необходимость немедленного прекращения атак со стороны Ирана, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков,... РИА Новости, 02.03.2026
Страны Персидского залива заявили, что Иран должен немедленно прекратить атаки