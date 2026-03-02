Рейтинг@Mail.ru
08:00 02.03.2026 (обновлено: 08:02 02.03.2026)
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
2026
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, аналитика
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аналитика

Ирану поможет победить его самый лучший союзник

Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Тяжелое положение Ирана — жертвы жестокой агрессии США и Израиля — заставляет задаться вопросом: неужели древнее государство обречено? Однако у этой мудрой и прекрасно умеющей воевать страны есть свои козыри в противостоянии с агрессорами. Некоторые из них Иран приоткрыл еще летом 2025-го, другие достает только сейчас.
Ответные удары Тегерана по Израилю постепенно истощают и делают бессмысленным пресловутый "Железный купол" — местную систему ПРО. Именно после того, как ущерб для израильтян стал неприемлемым, они быстренько свернули свою агрессию против Ирана в прошлом году.
Новым козырем иранцев стало объявление о закрытии Ормузского пролива. Вчера прошло заявление о его открытии "до дальнейшего уведомления", однако выглядит это как типичный "туман войны". Дело в том, что американские корабли остались для Ирана законной военной целью, и находиться рядом с ними — это оказаться в зоне конкретных боевых действий.
Поэтому суда с нефтью, скопившиеся в Персидском заливе, встали на якорь и совершенно не спешат соваться в узкое горлышко Ормузского пролива. Один танкер попытался там пройти, был обстрелян и затонул. Больше желающих не нашлось.
Стоимость страховок фрахта уже взлетела, так что на неделе нас ждет стремительный рост цен на нефть. Это огромный политический риск для вашингтонской администрации. Война против Ирана и так не пользуется популярностью в США, а когда американские избиратели увидят, что бензин подорожал в два раза, они не станут голосовать за республиканцев — авторов этой агрессии. Потеря конгресса грозит Трампу импичментом, а его людям — судебными исками.
Атака на Иран стала для США чрезвычайно дорогостоящим предприятием, причем затраты растут каждый день. На театр военных действий пригнали почти треть всего Военно-морского флота США, включая два авианосных соединения. Ракеты тоже недешевые, и число их ограниченно. То есть расходы составляют десятки и даже сотни миллионов долларов в день.
Все это с неизбежностью отразится на рынке американских акций. Чтобы минимизировать ущерб, Вашингтон начал атаку в субботу, но каждый новый день боевых действий будет наносить все больший ущерб американской экономике, которая и так переживает непростые времена.
На наземную операцию в Иране у США нет ни сил, ни возможностей. Им некем оккупировать огромную — 93-миллионную — страну. Расчет лишь на то, что бомбежки вызовут там хаос, а под это дело удастся пропихнуть во власть свою марионетку.
Однако Реза Пехлеви, сын свергнутого шаха, дружно ненавидим большинством иранцев, всю жизнь прожил в США и вообще не понимает, с какой стороны подойти к сложной махине иранского госуправления. Просто не верится, что этот избалованный мажор сумеет рулить огромной страной.
Расчет на то, что жестокие бомбежки с массовыми убийствами мирных жителей перепугают иранцев и сломят их единство, уже не оправдался. Желающих можно отослать к видеокадрам из Тегерана — на стихийный митинг вышли десятки тысяч людей, они оплакивают своих мучеников и клянутся продолжать их дело.
В общем, с каждым днем положение американцев в регионе все хуже. Ирану нужно просто продолжать делать то, что он делает: огрызаться в военном плане, получать дипломатическую поддержку, стойко терпеть военные бедствия, сохранять сплоченность, вовсю пользоваться своим географическим преимуществом.
Да, это не самая эффектная, зато самая эффективная стратегия. Терпеливо сидеть в обороне, минимизируя жертвы среди своих, — это скучно и не киногенично. У этой стратегии один плюс: она работает. Лучший союзник Ирана сегодня — это время.
Триггером к бегству американцев из региона может стать все что угодно. У них закончатся ракеты, станет неудобной цена на нефть или прилетит по одному из авианосцев невесть откуда взявшийся беспилотник. И тогда они помчатся прочь быстрее лани, а вслед за ними притихнет и израильская военщина. Естественно, их СМИ воспоют это как небывалую победу, но мы же все помним, к чему привела такая же "победа" летом прошлого года. Спойлер: ни к чему.
Время вообще играет против американской администрации, именно этим и вызваны ее судорожные метания по всему миру. Это стоит помнить и нашим всепропальщикам — зачастую умение терпеть и выжидать приводит к победе надежнее, чем обреченные на поражение атаки.
