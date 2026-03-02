Рейтинг@Mail.ru
Советник премьера Ирака рассказал о последствиях закрытия Ормузского канала
17:16 02.03.2026
Советник премьера Ирака рассказал о последствиях закрытия Ормузского канала
Советник премьера Ирака рассказал о последствиях закрытия Ормузского канала
в мире
ормузский пролив
ирак
иран
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
ирак
иран
в мире, ормузский пролив, ирак, иран, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Ирак, Иран, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Советник премьера Ирака рассказал о последствиях закрытия Ормузского канала

Вид на Ормузский пролив из космоса
БАГДАД, 2 мар – РИА Новости. Из-за закрытия Ормузского пролива Ирак лишится большей части нефтяных доходов, достойных альтернативных маршрутов для экспорта не существует, заявил РИА Новости советник премьера Ирака по финансовым вопросам Мазхар Мухаммед Салех.
"Блокирование Ормузского пролива представляет жесткий вызов для иракской экономики, так как Ирак практически полностью осуществляет экспорт нефти через этот коридор. Около 94% экспорта нефти Ирака осуществляется через южные порты… Закрытие Ормузского пролива означает снижения экспорта с нынешних 3,4 миллиона н баррелей в сутки до, вероятно, менее четверти миллиона баррелей", - сказал иракский чиновник.
По его словам, существуют альтернативные маршруты, в частности нефтепровод Киркук-Джейхан, но он пока способен обеспечивать экспорт 200-210 тысяч баррелей в сутки. Также есть возможность экспортировать порядка 10 тысяч баррелей в Иорданию.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на рынок нефти
