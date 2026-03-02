Посольство США в Иордании предупредило о возможных ударах

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посольство США в Иордании заявило, что видит признаки возможных ударов ракетами и дронами в ближайшие дни.

Посольство призвало граждан США к максимальной бдительности и осторожности.

"В свете высокой напряженности в регионе ситуация с безопасностью остается сложной и может быстро меняться", - сказано в сообщении.