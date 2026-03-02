https://ria.ru/20260302/iordaniya-2077829173.html
Посольство США в Иордании предупредило о возможных ударах
Посольство США в Иордании предупредило о возможных ударах - РИА Новости, 02.03.2026
Посольство США в Иордании предупредило о возможных ударах
Посольство США в Иордании заявило, что видит признаки возможных ударов ракетами и дронами в ближайшие дни. РИА Новости, 02.03.2026
сша
иордания
военная операция сша и израиля против ирана
Посольство США в Иордании предупредило о возможных ударах
Посольство США в Иордании заявило о признаках возможных ударов в ближайшие дни